Во Владивостоке проверят, внедрён ли сирийский опыт в программу дальневосточных вузов

Проверять будут Представители ВМФ РФ

Проверка учебного процесса пройдет в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С. О. Макарова и филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке

Представители Главного командования ВМФ России проверят, внедрен ли опыт, полученный российскими моряками в Сирии , в программу военно-морских образовательных учреждений во Владивостоке. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ

«В ходе проверки будет проанализирована работа руководящего и преподавательского состава этих учебных заведений по внедрению новых подходов в процесс подготовки профессиональных кадров для ВМФ, включению в преподаваемые дисциплины практического опыта, полученного в ходе действий сил флота против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.

Предусмотрена проверка учебного процесса в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С. О. Макарова и филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке, отметили в Минобороны.

«В филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке будет проверена работа руководящего состава по обеспечению более тесного взаимодействия довузовских военно-морских учебных заведений с военно-морскими вузами, структурными подразделениями Тихоокеанского флота, а также организация практики нахимовцев на кораблях», — рассказали в Минобороны.