ЛАГ будет добиваться расследования событий в Газе

ЛАГ будет добиваться международного расследования событий в Газе

"Арабские страны обратятся в Совет Безопасности ООН, но США, несомненно, встанут на пути этой инициативы. В этом случае арабы будут вынуждены обратиться в Генеральную Ассамблею ООН, чтобы было принято решение о формировании комиссии по расследованию, других мерах", — сказал Абуль Гейт на пресс-конференции по итогам экстренного заседания ЛАГ в штаб-квартире организации в Каире.

Он также сообщил, что арабские страны обратятся в Совет по правам человека , (СПЧ) заседание которого состоится в пятницу, 18 мая, в Женеве. "Завтра в Женеве пройдет заседание СПЧ. Этот орган также может создать комиссию по расследованию", — пояснил генсек ЛАГ.

"Усилия будут предприниматься на разных направлениях, но все эти усилия направлены на проведение серьезного независимого расследования того, что касается ответственности Израиля, его действий", — сказал Абуль Гейт.

По его словам, в зависимости от результатов расследования арабские страны примут соответствующее решение о дальнейших действиях.

"Есть немало международный организаций и судов, к которым могут обращаться представители международного сообщества, в том числе Лига арабских государств", — отметил он.