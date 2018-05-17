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Армения намерена развивать свои торговые отношения с Турцией
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Армения намерена развивать свои торговые отношения с Турцией 

Мир24 1 час назад
Об этом сегодня говорили предприниматели двух стран на встрече в Ереване, которая состоялась в рамках бизнес-совета 12 государств Черноморского бассейна, передает телеканал «МИР 24».
«Торговый оборот между Арменией и Турцией составляет 300 миллионов долларов, и это притом что у нас закрытая граница, нет дипломатических отношений, есть только авиасообщение», — подчеркнул сопредседатель Армяно-турецкого бизнес-совета Ноян Сояк.
Он также выразил уверенность, что правительства двух государств решат этот политический вопрос, «от которого выиграют не только наши страны, но и весь Черноморский регион».
Кроме того, на встрече бизнесмены обсудили совместные проекты по использованию возобновляемой энергетики и вопросы экологии.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Евразийский экономический союз, в который входит и Армения, подписал с Ираном временное соглашение о зоне свободной торговли.
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