Армения намерена развивать свои торговые отношения с Турцией

Об этом сегодня говорили предприниматели двух стран на встрече в Ереване , которая состоялась в рамках бизнес-совета 12 государств Черноморского бассейна, передает телеканал «МИР 24».

«Торговый оборот между Арменией Турцией составляет 300 миллионов долларов, и это притом что у нас закрытая граница, нет дипломатических отношений, есть только авиасообщение», — подчеркнул сопредседатель Армяно-турецкого бизнес-совета Ноян Сояк.

Он также выразил уверенность, что правительства двух государств решат этот политический вопрос, «от которого выиграют не только наши страны, но и весь Черноморский регион».

Кроме того, на встрече бизнесмены обсудили совместные проекты по использованию возобновляемой энергетики и вопросы экологии.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Евразийский экономический союз , в который входит и Армения, подписал с Ираном временное соглашение о зоне свободной торговли.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ