В Стамбуле избили израильских журналистов

СМИ: в Стамбуле избили журналистов израильского телевидения

Журналисты второго канала израильского телевидения избиты толпой в центре Стамбула на площади Таксим, сообщила в среду газета The Jeruslaem Post. Репортер Охад Хемо и продюсер Одед Бино не нуждаются в медицинской помощи, указывает газета.

Турцией. По ее данным, журналисты были направлены в Стамбул для освещения кризиса в отношениях между Израилем

Ранее в среду газета Haaretz сообщила о том, что в МИД Израиля в Иерусалиме был вызван единственный остающийся на настоящий момент в еврейском государстве турецкий дипломат, выполняющий функции временного поверенного в делах на фоне отзыва главы дипмиссии Анкарой

По данным издания, во внешнеполитическом ведомстве еврейского государства намерены заявить последнему остающемуся в стране турецкому представителю протест в связи с неподобающим обращением властей Турции с израильским послом в аэропорту Анкары, когда представители турецких СМИ были приглашены для того, чтобы наблюдать за тем, как глава израильской дипмиссии проходит проверку безопасности по пути домой. Haaretz указывает, что для наблюдения за беседой с турецким дипломатом в МИД еврейского государства также приглашены представители СМИ, но уже — израильских.

Ранее во вторник израильской посол в Турции Эйтан Наэ был вызван в турецкий МИД, где ему было предложено временно покинуть страну, по существующим нормам на это дипломатам отводятся 24 часа. Наэ был также проинформирован об отзыве главы турецкой дипмиссии из Тель-Авива для консультаций из-за событий на границе сектора Газа в понедельник. Кроме того, власти Израиля во вторник приняли решение выслать из страны генерального консула Турции в Иерусалиме Хюсню Гюрджана Тюркоглу. В среду МИД Турции подтвердил информацию о том, что ведомство рекомендовало генеральному консулу Израиля в Стамбуле Йозефу Леви Сафри временно покинуть страну.