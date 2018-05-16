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Источник уточнил число погибших при падении снаряда в центре Дамаска
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Источник уточнил число погибших при падении снаряда в центре Дамаска 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ДАМАСК, 16 мая — РИА Новости. Число погибших при падении снаряда, пущенного террористами, в центре Дамаска возросло до двух человек, 20 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в местной полиции.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 12 раненых.
По данным источника, снаряд попал в одно из зданий рядом с мостом Виктория в сирийской столице. Источник сообщил, что обстрел вели террористы из лагеря Ярмук к югу от Дамаска, где сирийская армия ведет боевые действия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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