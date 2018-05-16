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Палестина отзывает послов
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Палестина отозвала послов из четырех стран Европы 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Палестинская национальная администрация (ПНА) отозвала послов из четырех европейских стран после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, следует из заявления палестинского внешнеполитического ведомства.
Так, МИД ПНА отозвал послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии «для консультаций из-за участия послов этих стран на приеме 13 мая в МИД Израиля по поводу открытия посольства США в Иерусалиме после его переноса из Тель-Авива и признания Иерусалима единой столицей Израиля», передает РИА «Новости».
Отмечается, что Палестина считает действия послов грубым нарушением международного права и резолюций ООН по вопросу статуса Иерусалима.
Ранее сообщалось, что Палестина отозвала посла из США.
Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство — до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.
На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.
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