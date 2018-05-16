Патрушев обсудил с командующим Дальней авиацией ВКС РФ борьбу с террористами в Сирии 

ЭНГЕЛЬС /Саратовская область/, 16 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с командующим Дальней авиацией Сергеем Кобылашем участие самолетов ДА в борьбе с террористами в Сирии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.
"Николай Патрушев посетил базу Дальней авиации ВКС России в городе Энгельсе и обсудил с командующим ДА Сергеем Кобылашем вопросы боевой подготовки, комплектования личным составом, современной боевой техникой и вооружением, а также вопросы участия самолетов Дальней авиации в выполнении учебных и боевых задач в РФ и антитеррористической операции в Сирии, выполнение полетов по плану стратегического сдерживания в зонах национальных интересов России, перспективы развития инфраструктуры авиабазы".
Патрушев осмотрел самолеты Ту-160, Ту-95МС, оснащенные современным боевым вооружением, а также познакомился с историей соединения в музее Дальней авиации.
Также во время поездки в Саратовскую область Патрушев обсудил с и.о. полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем и губернатором Саратовской области Валерием Радаевым актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионе.