Куба осудила действия израильских военных на границе с сектором Газа

ГАВАНА, 16 мая. / ТАСС /. Куба осудила действия израильских военнослужащих на границе с сектором Газа, приведшие к гибели нескольких десятков палестинцев. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении правительства карибской страны.

"Правительство Республики Куба решительно осуждает преступные репрессивные меры израильской армии против беззащитных палестинских жителей в секторе Газа", — указывается в заявлении. По мнению кубинских властей, действия израильских военных являются «очередным вопиющим нарушением Устава ООН и международного гуманитарного права».

Гавана также осудила перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим , отметив, что это решение администрации США «еще больше усиливает напряженность в регионе».

В заявлении отмечается, что карибская страна всецело поддерживает право палестинцев на создание собственного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.