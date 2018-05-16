Куба осудила действия израильских военных на границе с сектором Газа 

ГАВАНА, 16 мая. /ТАСС/. Куба осудила действия израильских военнослужащих на границе с сектором Газа, приведшие к гибели нескольких десятков палестинцев. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении правительства карибской страны.
"Правительство Республики Куба решительно осуждает преступные репрессивные меры израильской армии против беззащитных палестинских жителей в секторе Газа", — указывается в заявлении. По мнению кубинских властей, действия израильских военных являются «очередным вопиющим нарушением Устава ООН и международного гуманитарного права».
Гавана также осудила перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, отметив, что это решение администрации США «еще больше усиливает напряженность в регионе».
В заявлении отмечается, что карибская страна всецело поддерживает право палестинцев на создание собственного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В понедельник на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными, поводом для чего стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Израиле в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 палестинцев, свыше 2,8 тысячи получили ранения.