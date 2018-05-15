Палестина отозвала посла из Вашингтона

"Следуя непосредственным указаниям от главы ПНА (Махмуда Аббаса — ред.) министерство иностранных дел объявляет, что отозван посол в Вашингтоне и глава миссии Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот. Это решение принято после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим", — говорится в заявлении.

МИД ПНА сообщил, что посол вернётся на родину уже в среду.