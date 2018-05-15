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Палестина отозвала посла из Вашингтона
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Палестина отозвала посла из Вашингтона 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Палестинская национальная администрация отозвала посла из Вашингтона в ответ на перенос США посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении МИД ПНА.
"Следуя непосредственным указаниям от главы ПНА (Махмуда Аббаса — ред.) министерство иностранных дел объявляет, что отозван посол в Вашингтоне и глава миссии Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот. Это решение принято после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим", — говорится в заявлении.
МИД ПНА сообщил, что посол вернётся на родину уже в среду.
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