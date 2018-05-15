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Нетаньяху ответил на заявления Эрдогана
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Нетаньяху ответил на заявления Эрдогана 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — последний, кто может читать проповеди о военной этике.
По словам Нетаньяху, Эрдоган поддерживает движение ХАМАС.
«Человек, который посылает тысячи турецких солдат, чтобы поддерживать оккупацию северного Кипра и вторгается в Сирию, не должен читать нам проповеди, когда мы защищаем себя от атак ХАМАС. Человек, руки которого в крови бесчисленных курдских жертв в Турции и Сирии — последний, кто должен читать нам проповеди о военной этике», — отмечается в заявлении Нетаньяху.
Ранее Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством.
Также сообщалось, что Турция отозвала своего посла из Израиля из-за событий в секторе Газа. Также МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.
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