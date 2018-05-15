Ещё
Рухани назвал решение США по Израилю неверным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рухани назвал решение США о переносе посольства в Иерусалим неверным 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решение Соединённых Штатов о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим является неверным. Об этом сообщает Tasnim.
При этом он отметил, что решение Вашингтона о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе также является исторической ошибкой.
«История покажет, что оба эти решения правительства США оказались ложными и неправильными», — цитирует Рухани ТАСС.
По его мнению, результатом подобных действий может стать изоляция США.
14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.
В связи с данным событием жители Палестины утроили акцию протеста на границе сектора Газа.
По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными погибли 59 человек, около трёх тысяч пострадали.
RT на русском: последние новости
Нетаньяху ответил на заявления Эрдогана Турция отзывает своих послов из США и Израиля Меркель выразила Нетаньяху обеспокоенность обострением ситуации в секторе Газа
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу717
Путин утвердил новый кабмин111
Следующий удар РФ и другие события дня36
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку91
США хотят выбить из программиста РФ тайны «доллара 2.0»14
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение