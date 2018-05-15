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Меркель выразила Нетаньяху озабоченность конфликтом
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Меркель выразила Нетаньяху озабоченность эскалацией насилия в секторе Газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Mahmud Hams
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с израильским премьером Беньямином Нетаньяху выразила озабоченность в связи с эскалацией насилия в секторе Газа.
"В связи с развитием в Газе канцлер ФРГ выразила свою озабоченность эскалацией насилия. Германия с пониманием относится к проблемам безопасности Израиля. Правом на свободу выражения мнения и мирный протест нельзя злоупотреблять, чтобы провоцировать беспорядки", — говорится в опубликованном заявлении кабмина ФРГ.
Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 61. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
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