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В Рязанскую область возвращаются с зимовки из Израиля серые журавли
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В Рязанскую область возвращаются с зимовки из Израиля серые журавли
АиФ Рязань
18 минут назад
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В Окский заповедник возвращаются с зимовки птицы, сообщает пресс-служба заповедника. По данным радиопередатчиков, примерно 15% журавлей, гнездящихся в
Рязанской области
, зимуют в
Эфиопии
, 20% — в
Турции
, около 65% — в
Израиле
.
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