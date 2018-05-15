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В Рязанскую область возвращаются с зимовки из Израиля серые журавли
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В Рязанскую область возвращаются с зимовки из Израиля серые журавли 

АиФ Рязань 18 минут назад
В Окский заповедник возвращаются с зимовки птицы, сообщает пресс-служба заповедника. По данным радиопередатчиков, примерно 15% журавлей, гнездящихся в Рязанской области, зимуют в Эфиопии, 20% — в Турции, около 65% — в Израиле.
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