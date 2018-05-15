Бахрейн лишил подданства 115 человек, обвиняемых в терроризме

Суд Бахрейна постановил лишить подданства королевства 115 человек, которым вынесены различные тюремные сроки по обвинению в терроризме, говорится в заявлении генеральной прокуратуры Бахрейна, выпущенном во вторник.

В генпрокураторе отметили, что лишенные подданства приговорены к срокам от трех лет до пожизненного заключения. При этом к пожизненному заключению по делу о принадлежности к террористической группировке суд в королевстве приговорил 53 человека.