Представители ВМФ РФ проверят, внедрен ли сирийский опыт в программу дальневосточных вузов

"В ходе проверки будет проанализирована работа руководящего и преподавательского состава этих учебных заведений по внедрению новых подходов в процесс подготовки профессиональных кадров для ВМФ, включению в преподаваемые дисциплины практического опыта, полученного в ходе действий сил флота против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики", — сообщили в российском военном ведомстве.

Предусмотрена проверка учебного процесса в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С. О. Макарова и филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке, отметили в Минобороны.

"В филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке будет проверена работа руководящего состава по обеспечению более тесного взаимодействия довузовских военно-морских учебных заведений с военно-морскими вузами, структурными подразделениями Тихоокеанского флота, а также организация практики нахимовцев на кораблях", — рассказали в Минобороны.

Средиземноморская эскадра ВМФ РФ активно участвует в боевых действиях в Сирии. Корабли и подлодки неоднократно осуществляли запуск ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии. Также к берегам республики в 2017 году пришел единственный авианосец России «Адмирал Кузнецов».