Глава МИД Швеции обвинила США в восточном конфликте

Глава МИД Швеции обвинила США в столкновениях между палестинцами и израильтянами

Глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём заявила, что США несут «большую ответственность» за столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими в секторе Газа 14 мая, когда состоялась церемония открытия нового американского посольства в Иерусалиме Об этом министр рассказала агентству ТТ. «Все предупреждали об этом, и всё равно это сделали, по крайней мере, с американской стороны. Поэтому я считаю, что США несут очень большую ответственность. И я не думаю, что есть много поводов для празднования, когда видишь, что так много убитых и так много раненых», — цитирует её Corren. При этом она отметила, что ХАМАС и власти Израиля также несут свою долю ответственности за произошедшее, поэтому обеим сторонам стоит проявить сдержанность, чтобы избежать новых жертв. Ранее Турция отозвала своего посла из Израиля из-за событий в секторе Газа. Аналогичным образом поступили и в ЮАР 14 мая в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли десятки человек. Данную информацию подтвердили в палестинском Министерстве здравоохранения . Акции протеста прошли в секторе Газа на фоне переноса американского посольства в Иерусалим.