Ещё
Нетаньяху посоветовал Эрдогану не «учить морали» Израиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху посоветовал Эрдогану не «учить морали» Израиль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживающим радикальное движение ХАМАС и призвал не "учить его морали".
" (Президент Турции — ред.) Эрдоган — один из крупнейших сторонников ХАМАС, он, без сомнения, понимает, что такое терроризм и бойня. Советую Эрдогану не учить нас морали", — говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху.
Накануне Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение об отзыве для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, жертвами которых стали десятки палестинцев. Он также назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.
Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 61. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
РИА Новости: последние новости
Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн осудили убийство палестинцев В палестинском Рамаллахе начались беспорядки Совбез ООН обсудит ситуацию в секторе Газа во вторник
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста289
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку65
Умер муж Аллегровой61
Госдума ответила Америке115
Украине пригрозили черным списком Европы11
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
03:42
Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
Армия Оружие
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение