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Эрдоган обвинил Нетаньяху в апартеиде и преступлениях против палестинцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил израильского премьера Биньямина Нетаньяху в проведении политики апартеида и преступлениях против палестинцев.
Накануне Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение об отзыве для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, жертвами которых стали десятки палестинцев. Он также назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом. В ответ Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке радикального движения ХАМАС и призвал не "учить его морали".
"Нетаньяху является премьер-министром государства апартеида, которое в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН оккупирует земли беззащитных людей. У него на руках кровь палестинцев, и он не может скрыть преступлений, нападая на Турцию. Хотите поучиться человечности? Читайте десять заповедей", — написал Эрдоган в Twitter.
Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 61. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
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