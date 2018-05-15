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Аббас госпитализирован
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Аббас госпитализирован в Рамалле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Палестинский лидер Махмуд Аббас госпитализирован в Рамалле, сообщает агентство WAFA.
Отмечается, что глава Палестины во вторник 15 мая отправился в больницу для проведения операции на среднем ухе. Ожидается, что он покинет больницу через несколько часов.
В прошлом году глава Палестины был также госпитализирован для обследования. У Аббаса в прошлом наблюдались проблемы с сердцем, годом ранее он перенес операцию.
Ранее Аббас был официально переизбран председателем исполнительного комитета Организации освобождения Палестины. Он был переназначен председателем исполкома организации по итогам встречи Палестинского национального совета в Рамалле, которая длилась четыре дня. В ходе встречи также были назначены другие члены комитета, который является верховным органом в организации.
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