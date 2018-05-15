В палестинском Рамаллахе начались беспорядки

Беспорядки начались в формальной столице Палестинской национальной администрации Рамаллахе, протестующие жгут покрышки и кидают камни, передает корреспондент РИА Новости

Протестующие, в основном подростки с масками на лицах или с арафатками, собрались у КПП Бейт-Эль на границе с Израилем и подожгли большое количество покрышек. Черные клубы дыма поднимаются в воздух, активисты приносят дополнительные покрышки.

Во вторник палестинцы отмечают 70-ю годовщину Накбы (Катастрофы) — начало исхода и скитаний палестинских беженцев после образования государства Израиль. На этот день выпала также кульминация протестного "Великого марша возвращения". Кроме того, глава ПНА Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в память о более 50 погибших от действий израильской армии палестинцев в секторе Газа.

Другие демонстранты кидают камни из пращи в направлении позиций израильских военных. Те время от времени отвечают выстрелами и слезоточивым газом.

Близлежащие магазины закрыты, движение автомобилей затруднено. По улицам ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующие призывы активнее участвовать в протестах.