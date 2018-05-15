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В палестинском Рамаллахе начались беспорядки
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В палестинском Рамаллахе начались беспорядки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Беспорядки начались в формальной столице Палестинской национальной администрации Рамаллахе, протестующие жгут покрышки и кидают камни, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие, в основном подростки с масками на лицах или с арафатками, собрались у КПП Бейт-Эль на границе с Израилем и подожгли большое количество покрышек. Черные клубы дыма поднимаются в воздух, активисты приносят дополнительные покрышки.
Во вторник палестинцы отмечают 70-ю годовщину Накбы (Катастрофы) — начало исхода и скитаний палестинских беженцев после образования государства Израиль. На этот день выпала также кульминация протестного "Великого марша возвращения". Кроме того, глава ПНА Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в память о более 50 погибших от действий израильской армии палестинцев в секторе Газа.
Другие демонстранты кидают камни из пращи в направлении позиций израильских военных. Те время от времени отвечают выстрелами и слезоточивым газом.
Близлежащие магазины закрыты, движение автомобилей затруднено. По улицам ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующие призывы активнее участвовать в протестах.
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