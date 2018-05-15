Москалькова прокомментировала ситуацию в секторе Газа 

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что может обратиться в международные организации в связи с ситуацией вокруг переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
"То что касается Израиля и Палестины. Уполномоченный по правам человека — вне политики. Здесь, конечно, уже отреагировали и наш МИД, и наши официальные власти. Хотя она (ситуация — ред.) очень тесно здесь подходит к теме прав человека. Я посмотрю, может быть, мне со своей стороны обратиться в международные организации по этой теме", — заявила Москалькова во вторник в ходе заседания комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев составило 61 человек, сообщил РИА Новости представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.