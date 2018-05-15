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«Крокодилы» и «Терминаторы» уничтожили лагерь «террористов»: видео
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«Крокодилы» и «Терминаторы» уничтожили лагерь «террористов»: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Армейская авиация ЦВО отработала воздушные удары по условным террористам.
В Новосибирской и Кемеровской областях прошли учения армейский авиации. Вертолеты Ми-24 и Ми-8 Центрального военного округа отработали навыки воздушной атаки.
Согласно легенде учений, террористы организовали лагеря на указанной территории. Первой задачей пилотов стало обнаружение условных боевиков.
После обнаружения «Крокодилы» и «Вертолеты» подошли к цели на сверхмалых высотах, одновременно отрабатывая противоракетные маневры. «Противник» был уничтожен с помощью ракет и пушек.
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