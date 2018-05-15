«Крокодилы» и «Терминаторы» уничтожили лагерь «террористов»: видео

Армейская авиация ЦВО отработала воздушные удары по условным террористам.

В Новосибирской и Кемеровской областях прошли учения армейский авиации. Вертолеты Ми-24 и Ми-8 Центрального военного округа отработали навыки воздушной атаки.

Согласно легенде учений, террористы организовали лагеря на указанной территории. Первой задачей пилотов стало обнаружение условных боевиков.

После обнаружения «Крокодилы» и «Вертолеты» подошли к цели на сверхмалых высотах, одновременно отрабатывая противоракетные маневры. «Противник» был уничтожен с помощью ракет и пушек.