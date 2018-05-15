Передовой танк отправлен в Сирию, подтверждает Россия

Россия занимает лидирующие позиции во внедрении роботизированных боевых машин. На прошлой неделе российское министерство обороны подтвердило, что роботизированный танк «Уран-9» был отправлен в Сирию для боевых испытаний.

«Уран-9» тяжело вооружен мощными противотанковыми ракетами, автоматической пушкой и пулеметом. При необходимости его можно переоборудовать под различные виды вооружений — например, ракеты класса «земля-воздух». Наконец, дистанционно управляемая машина укомплектована продвинутой оптической системой наведения, включающей систему оповещения о лазерном облучении и тепловидение.

Внедрение в Сирии беспилотного комплекса разминирования «Урана-6» освещалось широко, чего не скажешь об «Уране-9». Военным аналитикам пока что лишь предстоит услышать отзывы о его использовании в Сирии.

«По существу, боевые испытания «Урана-9» в Сирии обязаны были привлечь внимание всех крупных российских новостных агентств, учитывая то, как русские гордятся своим новым танком дистанционного управления», — считает Сэмюэль Бендетт (Samuel Bendett), сотрудник Аналитического центра военно-морских сил (CNA). «Тем не менее, испытания такого рода вполне могли быть проведены, не привлекая внимания», — полагает он.

Заявление российского министерства обороны можно считать официальным признанием его использования за границей.

По сообщению государственного агентства «РИА Новости» , роботизированные комплексы «Уран-6», предназначенные для разминирования местности, и «Уран-9» — многофункциональные комплексы разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя, «отлично зарекомендовали себя в Сирии».

Пока что остается неясным, применялись ли «Уран-9» в боевых условиях и, если да, то где именно. Однако зона конфликта в Сирии служит России полигоном для обкатки продвинутых вооружений.

С того момента, как Россия вторглась в Сирию в 2015 году, ее возрождающиеся вооруженные силы протестировали в боевых условиях целый арсенал, включая истребитель-невидимку Су-57, танк Т-90, крылатые ракеты корабельного базирования и системы ПВО.

«Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений», — заявил глава комитета Госдумы по обороне и генерал-полковник запаса Владимир Шаманов

Несмотря на широкое применение роботизированных аппаратов в конфликтах по всему миру, беспилотные наземные системы остаются преимущественно непроверенными, и внедрение «Уран-9» знаменует собой серьезный шаг. Для сравнения, США Китай и ряд других стран уже разработали танки-дроны, но в настоящее время продолжают взвешивать различные особенности использования этих платформ, а также способы преодоления их недостатков.

Цель использования любых дронов — снизить риск потерь личного состава. Однако в отличие от летающих беспилотников, у которых с приемом сигналов и команд трудностей не возникает, наземные роботизированные системы нередко сталкиваются с блокировкой сигнала из-за особенностей ландшафта, городской застройки или иных физических преград — что пагубно сказывается на дальности их применения. По этой причине оператор наземных роботизированных систем должен находиться на коротком расстоянии, а это подвергает его опасности.

Таким образом, возникают вопросы, как эти системы поведут себя в условиях радиоэлектронной войны, где сигнал может быть заглушен или перехвачен аппаратурой противника. В той же Сирии ранее сообщалось, что российские радиопомехи нарушали операции американской разведки, вклиниваясь в работу систем позиционирования небольших беспилотников.

«Уран-9» управляется дистанционно с мобильного устройства в радиусе 1.8 миль (2.9 километра — прим. перев.). Обнаруживать и отслеживать цели может и автоматическая башня, однако окончательное решение об открытии огня принимается оператором.

Российский подход к смертоносным автоматизированным системам напоминает американский. В США получил распространение термин «война кентавров» (по аналогии с полуконем-получеловеком из греческой мифологии). Эта стратегия требует человеческого контроля над автоматическими вооружениями, эффективно дополняя индивидуальные способности личности, вместо того, чтобы замещать ее машиной.

Беспилотники уже изменили методы ведения воздушного боя, и в скором времени роботизированные системы изменят и общевойсковой бой.

Автономные и полуавтономные наземные машины предлагают значительный потенциал для будущих войн. В сочетании с традиционными, пилотируемыми танками они могут обеспечить дополнительную огневую мощь, а, кроме того, их можно внедрять в более опасных зонах для стрельбы по противнику или разрушения оборонительных сооружений. Главное, все эти операции можно проводить с безопасного для оператора расстояния.

По словам российских военных, «Уран-9» предназначен для ведения разведки на пересеченной местности или территории противника. Он также может передавать изображения позиций противника или даже атаковать их, не выходя из режима разведки.

Как показал «Уран-9», технологически эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как широко вооруженные силы начнут их использовать. Пока что Россия стала одной из первых на этом поприще, и ее последующие шаги могут иметь далеко идущие последствия для других стран и будущих тактик ведения боя.