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Опубликовано видео работы «летчика-снайпера» России
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Опубликовано видео работы «летчика-снайпера» ВКС России по целям в Алеппо 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Авиация ВКС России нанесла удары по позиции боевиков в северо-западной части Алеппо в районе Лерамун, в Сети появилось видео работы «летчика-снайпера» на истребителе Су-34 по подвижным минометным комплексам.
Маневренные группы террористов в этом районе в течение трех дней из минометов и РСЗО обстреливали Алеппо, жертвами стали мирные жители. Охоту за боевиками начал разведывательный беспилотник «Орлан-10», который обнаружил цель. После этого к месту вылетел истребитель Су-34, сообщает «Русская весна».
Су-34 выпустил по целям две бомбы ФАБ-500, которые точно попали в место базирования подвижных минометных комплексов на базе «пикап».
В Сети опубликовано видео удара по боевикам.
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