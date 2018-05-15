Опубликовано видео работы «летчика-снайпера» России

Опубликовано видео работы «летчика-снайпера» ВКС России по целям в Алеппо

Авиация ВКС России нанесла удары по позиции боевиков в северо-западной части Алеппо в районе Лерамун, в Сети появилось видео работы «летчика-снайпера» на истребителе Су-34 по подвижным минометным комплексам.

Маневренные группы террористов в этом районе в течение трех дней из минометов и РСЗО обстреливали Алеппо, жертвами стали мирные жители. Охоту за боевиками начал разведывательный беспилотник «Орлан-10», который обнаружил цель. После этого к месту вылетел истребитель Су-34, сообщает «Русская весна».

Су-34 выпустил по целям две бомбы ФАБ-500, которые точно попали в место базирования подвижных минометных комплексов на базе «пикап».

В Сети опубликовано видео удара по боевикам.