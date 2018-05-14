Лидер шиитов Ирака занял первое место на выборах

Избирательный блок "Саирун", возглавляемый влиятельным шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, занимает первое место на парламентских выборах после подсчета голосов в 16 из 18 иракских провинций, сообщила в понедельник вечером Высшая независимая комиссия Ирака.
В субботу в Ираке прошли парламентские выборы впервые после освобождения страны от ИГ*. Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек.
В "Саирун" наряду с другими партиями и движениями входит и Иракская коммунистическая партия.
Фаворитами гонки также являются коалиции "Наср" ("Победа") и "Фатх" ("Завоевание"). Первый блок возглавляет премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, второй — популярный среди шиитов, экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр".
*Террористическая организация, запрещенная в России