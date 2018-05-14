Критикующий Трампа лидер демократов поддержал открытие посольства США в Иерусалиме

"У каждого народа должно быть право выбирать столицу государства. Я поддерживал это решение двадцать лет назад, и я приветствую решение [президента США Дональда] Трампа сделать это сейчас", — говорится в заявлении Шумера.

Также он добавил, что решение о переносе посольства было принято с сильным запозданием.

В издании отмечают, что Шумер очень часто подвергает критике решения Трампа и практически никогда не поддерживает его инициативы.