ЮАР отзывает «до дальнейших указаний» посла из Израиля из-за событий в Газе

"Принимая во внимание неизбирательность и серьезность недавних атак Израиля, южноафриканское правительство приняло решение отозвать посла Сиса Нгомбане (Sisa Ngombane) незамедлительно до дальнейших указаний", — заявил представитель министерства международных отношений и сотрудничества страны Нвидхуво Мабайа.

Он заявил, что правительство осуждает "самым решительным образом недавний акт жестокой агрессии, осуществленный вооруженными силами Израиля вдоль границы с сектором Газа".

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших достигло 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.