ЮАР отзывает «до дальнейших указаний» посла из Израиля

Южноафриканская республика решила отозвать "до дальнейших указаний" своего посла из Израиля из-за его действий в секторе Газа, в результате которых погибли более 50 палестинцев, сообщает портал News24.
"Принимая во внимание неизбирательность и серьезность недавних атак Израиля, южноафриканское правительство приняло решение отозвать посла Сиса Нгомбане (Sisa Ngombane) незамедлительно до дальнейших указаний", — заявил представитель министерства международных отношений и сотрудничества страны Нвидхуво Мабайа.
Он заявил, что правительство осуждает "самым решительным образом недавний акт жестокой агрессии, осуществленный вооруженными силами Израиля вдоль границы с сектором Газа".
Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших достигло 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.
Ряд политиков выразили обеспокоенность всплеском насилия в Газе. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью палестинцев.