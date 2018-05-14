Обострение в Газе не повлияет на мирное урегулирование, заявил Белый дом

"Мирный план будет представлен в подходящее время, его можно будет оценить по достоинству. Но сегодняшние события — как открытие посольства (США) в Иерусалиме, так и трагедии на юге Израиля, — не повлияют, как мы думаем, на мирный план", — заявил Шах на брифинге.

Ранее администрация США заявляла, что готова представить свой план по урегулированию многолетнего конфликта в ближайшие месяцы.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель медицинских служб Палестины Ашраф аль-Кидра, число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.

Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.