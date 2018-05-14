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Обострение в Газе не повлияет на мирное урегулирование
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Обострение в Газе не повлияет на мирное урегулирование, заявил Белый дом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обострение в секторе Газа, где в результате столкновений с армией Израиля погибли десятки палестинцев, не повлияет на план США по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
"Мирный план будет представлен в подходящее время, его можно будет оценить по достоинству. Но сегодняшние события — как открытие посольства (США) в Иерусалиме, так и трагедии на юге Израиля, — не повлияют, как мы думаем, на мирный план", — заявил Шах на брифинге.
Ранее администрация США заявляла, что готова представить свой план по урегулированию многолетнего конфликта в ближайшие месяцы.
Как сообщил РИА Новости официальный представитель медицинских служб Палестины Ашраф аль-Кидра, число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.
Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
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