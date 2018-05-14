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Стало известно время начала заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во вторник, 15 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа, где при столкновениях с военнослужащими Израиля погибли по меньшей 50 палестинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства России при ООН.
«Заседание пройдёт в 10:00 (17:00 мск) по запросу Кувейта», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.
В настоящее время Кувейт является одним из непостоянных членов Совбеза ООН.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию в секторе Газа.
Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим.
RT на русском: последние новости
СМИ: ВВС Израиля удалось уничтожить радиолокационную станцию и склад боеприпасов в Сирии Турция отзывает своих послов из США и Израиля Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим при столкновениях в секторе Газа
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