Стало известно время начала заседания Совбеза ООН

Во вторник, 15 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа, где при столкновениях с военнослужащими Израиля погибли по меньшей 50 палестинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства России при ООН.
«Заседание пройдёт в 10:00 (17:00 мск) по запросу Кувейта», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.
В настоящее время Кувейт является одним из непостоянных членов Совбеза ООН.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию в секторе Газа.
Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим.