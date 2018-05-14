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Нетаньяху назвал действия военных в Газе самозащитой
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Нетаньяху назвал действия военных Израиля в Газе самозащитой 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия израильских военных в секторе Газа являются самозащитой.
"Каждая страна имеет право защищать свои границы. Мы продолжим решительно действовать для защиты нашего суверенитета и наших граждан", — написал Нетаньяху в Twitter.
Премьер добавил, что целью ХАМАС является уничтожение Израиля, для ее достижения движение посылает тысячи людей для прорыва через границу.
Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших достигло 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.
Ряд политиков выразили обеспокоенность всплеском насилия в Газе. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью палестинцев.
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