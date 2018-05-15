Саудовская Аравия не признала перенос посольства США в Иерусалим

"Правительство выразило отказ королевства признавать перенос посольства США в Иерусалим", — говорится в сообщении по итогам еженедельного заседания кабинета министров во главе с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Саудовские власти назвали перенос посольства "большим откатом в деле продвижения мирного процесса, который задевает чувства мусульман по всему миру".