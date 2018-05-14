Слуцкий высказался о переносе посольства США

Слуцкий назвал перенос посольства США в Иерусалим вызывающим шагом

"Перенесение посольства США в Иерусалим — откровенно вызывающий шаг, идущий полностью в разрез с мнением всего мирового сообществом. Такое впечатление, что линия по игнорированию решений Совбеза ООН вводится в повседневную практику во внешней политике Соединенных Штатов и становится визитной карточкой Вашингтона. В угоду своим прихотям — ведь давайте посмотрим правде в глазе, особой геополитической необходимости в этом шаге не было — новая американская администрация своими действиями способствует очередному пожару на Ближнем Востоке", — заявил Слуцкий журналистам в понедельник.

"Эскалация ситуации уже налицо, акции протеста, переходящие в беспорядки, уже идут в секторе Газа. Вместо того, чтобы содействовать решению палестино-израильского конфликта, США лишь создают новые проблемы", — заключил политик.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Официальное открытие посольства США в Иерусалиме прошло 14 мая.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра, число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.