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Слуцкий высказался о переносе посольства США
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Слуцкий назвал перенос посольства США в Иерусалим вызывающим шагом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал перенос посольства США в Иерусалим откровенно вызывающим шагом, который полностью идет в разрез с мнением всего мирового сообщества.
"Перенесение посольства США в Иерусалим — откровенно вызывающий шаг, идущий полностью в разрез с мнением всего мирового сообществом. Такое впечатление, что линия по игнорированию решений Совбеза ООН вводится в повседневную практику во внешней политике Соединенных Штатов и становится визитной карточкой Вашингтона. В угоду своим прихотям — ведь давайте посмотрим правде в глазе, особой геополитической необходимости в этом шаге не было — новая американская администрация своими действиями способствует очередному пожару на Ближнем Востоке", — заявил Слуцкий журналистам в понедельник.
"Эскалация ситуации уже налицо, акции протеста, переходящие в беспорядки, уже идут в секторе Газа. Вместо того, чтобы содействовать решению палестино-израильского конфликта, США лишь создают новые проблемы", — заключил политик.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Официальное открытие посольства США в Иерусалиме прошло 14 мая.
Как сообщил РИА Новости официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра, число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.
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