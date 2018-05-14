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Ирак вновь осудил перенос посольства США в Иерусалим
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МИД Ирака вновь осудил перенос посольства США в Иерусалим 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Ирака вновь выступило с осуждением переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ахмада Махджуба.
"То, что происходит сегодня, перенос посольства США в арабский город Иерусалим, и настаивание на том, чтобы признать этот арабский город столицей сионистского образования, является неприемлемым и вызывает гнев сотен миллионов арабов, мусульман и христиан по всему миру, является вопиющим нарушением международных резолюций и мирного процесса", — заявил Махджуб.
Он отметил, что Ирак выражает свою полную солидарность с палестинским народом и решительное несогласие с происходящим, а также предостерег от последствий, к которым может привести подобный шаг.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве.
Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
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