Израилю пригрозили проиранские силы

Хезболлах пригрозило ракетным ударом, если Израиль перейдет «красную черту»

Проиранские силы готовы нанести ракетный удар по поселениям в глубине территории Израиля , если Тель-Авив перейдет "красную черту", заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

"Если израильский агрессор перейдет красные линии, то ответный удар может быть внутри территории оккупированной Палестины, а не на Голанских высотах", — сказал Насрулла.

Генсек ливанского движения в своей речи не сказал, какие именно действия со стороны Израиля будут считаться пересечением "красных линий".

Насрулла отметил, что ракетный удар по израильским позициям на Голанах был посланием руководству Израиля, проиранские силы показали способность отвечать на агрессию Израиля в Сирии

"Это послание говорит о том, что безнаказанно бомбить и убивать в Сирии уже нельзя и будет ответ и соответствующее наказание не обязательно ракетами, как прошлый раз", — сказал Насрулла.

Лидер ливанских шиитов также отметил, что "Хезболлах" на сегодняшний день незаинтересованно в войне с Израилем, однако готово отвечать на действия израильтян.