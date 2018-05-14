Военная полиция может быть частично подчинена руководству военных округов 

Командующие войсками военных округов вместо военной полиции могут получить полномочия по руководству караульной службой по охране осуждённых военнослужащих.
Соответствующие изменения, разработанные специалистами Минобороны, опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актов и направлены на изменение системы управления военной полицией Вооружённых сил России.
В сопроводительных материалах к инициативе поясняется, что Устав военной полиции закрепляет управление военной полиции за начальником её центрального органа.
При этом опыт применения военной полиции, в том числе при выполнении специальных задач в Сирии, показал, что наиболее эффективным является её использование под непосредственным управлением командующих войсками военных округов или группировки войск в арабской республике.
Проектом указа исключаются положения, связанные с централизованным подчинением органов военной полиции, и устанавливаются разграничения подчинённости военной полиции между её центральным органом и командующими военных округов.
Положение о военном округе Вооружённых сил дополнено задачами военного округа, обусловленными направлениями деятельности подчинённых органов военной полиции, а также командующим войсками военных округов делегируются соответствующие полномочия по руководству этой деятельностью.
Предлагаемые проектом указа изменения в Устав военной полиции не окажут влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации.