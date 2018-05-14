Мэй обеспокоена всплеском насилия в Газе

Великобритания обеспокоена сообщениями о погибших в Газе , заявил журналистам в понедельник официальный представитель канцелярии британского премьера.

По данным РИА Новости, число погибших в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа палестинцев в понедельник возросло до 41.

"Мы обеспокоены сообщениями о насилии и погибших в Газе. Мы призываем к спокойствию и сдержанности", — заявил представитель офиса британского премьера.

Ранее британская сторона неоднократно заявляла, что перенос посольства США Иерусалим не способствует мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве.

Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.