Мэй обеспокоена всплеском насилия в Газе 

Великобритания обеспокоена сообщениями о погибших в Газе, заявил журналистам в понедельник официальный представитель канцелярии британского премьера.
По данным РИА Новости, число погибших в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа палестинцев в понедельник возросло до 41.
"Мы обеспокоены сообщениями о насилии и погибших в Газе. Мы призываем к спокойствию и сдержанности", — заявил представитель офиса британского премьера.
Ранее британская сторона неоднократно заявляла, что перенос посольства США в Иерусалим не способствует мирному урегулированию на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве.
Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
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