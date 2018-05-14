«Странно, что РФ не переносит посольство в Иерусалим»

Израиль находит странным, что Россия не переносит посольство в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства из Тель-Авива. Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. МИД РФ ранее неоднократно отмечал, что вопрос о переезде российского посольства в Иерусалим не рассматривается.

"Вы знаете, что Россия была одной из первых стран, признавших Западный Иерусалим столицей Израиля, было четкое заявление, поэтому это немного удивительно. Мы приветствуем посольства стран в Иерусалиме, который и является столицей Израиля, они это признали. Так что в этом заявлении есть что-то немного странноватое", — сказал представитель МИД Эммануэль Нахшон.

Ранее МИД РФ отметил, что Россия рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим считает столицей Израиля, и подчеркнул, что возможный перенос посольства РФ из Тель-Авива в Иерусалим не может произойти до достижения финального соглашения между палестинцами и израильтянами.