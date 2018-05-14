Аплодисменты и выстрелы. Чем опасен перенос посольства США в Иерусалим

К своему 70-летию Израиль получил от США подарок: американское посольство перевели из Тель-Авива в Иерусалим . На торжественную церемонию из-за океана прибыла представительная делегация, Дональд Трамп приветствовал собравшихся по видеосвязи. А на границах сектора Газа продолжались кровопролитные столкновения протестующих палестинцев с израильскими силовиками — число погибших превысило четыре десятка.

Обмен подарками и снарядами

Кульминация церемонии — смена вывески на здании генконсульства. Теперь здесь разместится посол с небольшой группой помощников. Основной персонал дипмиссии останется в Тель-Авиве — на полный переезд уйдет не менее шести лет. Тем не менее в Израиле ликуют. Главу Белого дома завалили ответными подарками. Так, иерусалимская футбольная команда "Бейтар" переименовала себя в "Бейтар Трамп Иерусалим". Напротив посольской резиденции заложили крохотный — не более десяти квадратных метров — сквер имени Дональда Трампа.

А на границе с сектором Газа активизировались недовольные происходящим в Иерусалиме палестинцы. На улицы вышли десятки тысяч протестующих. В израильских военных кидали взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, подожгли автомобильные шины, пытались разрушить пограничные укрепления. Опасаясь прорыва границы, Израиль направил к Газе две дополнительные пехотные бригады, еще одну перебросили за Западный берег реки Иордан. По наиболее агрессивным участникам протестов открыли огонь на поражение. К вечеру понедельника в столкновениях погибло свыше 40 палестинцев, в том числе один ребенок. Более 900 ранены.

В самом Иерусалиме сохранялось относительное спокойствие.

"Людей на улицах очень мало, все смотрят церемонию открытия посольства по телевизору. Никаких демонстраций. Разумеется, усилены меры безопасности, к этому дню очень хорошо подготовились", — рассказал бывший советник премьер-министра Израиля Бенни Брискин.

Зачем это нужно Трампу

Решение о релокации посольства было принято конгрессом США еще в 1995 году, однако из-за спорного статуса Иерусалима и непростых отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты откладывали его исполнение. А Дональд Трамп включил перенос дипмиссии в свою предвыборную программу.

Действующий президент США не столько идет на поводу у лоббистов, сколько реализует свои сугубо внутриполитические амбиции, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов

"Главное, чего добивается Трамп, — это укрепление собственных позиций и позиций Республиканской партии перед предстоящими парламентскими, а затем президентскими выборами. Плюс свойственный ему эпатаж: он не упускает случая продемонстрировать независимость, непредсказуемость и настойчивость в достижении поставленных целей", — говорит глава РСМД.

Расколотый мир

Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018

Евросоюз не смог прийти к согласию по данному вопросу. Одни указывают на то, что релокация дипмиссии обострит обстановку на Ближнем Востоке и затруднит процесс израильско-палестинского урегулирования. Другие одобряют решительность Трампа. По словам представителя МИД Израиля Эммануэля Нахшона, сегодня минимум три страны готовы последовать примеру Вашингтона.

"Преждевременно и контрпродуктивно"

Действия Белого дома преждевременные и контрпродуктивные, считает Андрей Кортунов. Перенос посольства будет серьезно раздражать арабских партнеров США, затруднит сотрудничество Израиля с Саудовской Аравией и еще больше радикализирует палестинское движение.

"Я считаю, что это ошибка — как Соединенных Штатов, так и правительства Биньямина Нетаньяху, настаивавшего на таком решении. Символическое значение жеста вполне понятно, для Израиля это важно, но для реальной региональной политики сыграет явно деструктивную роль", — говорит глава РСМД.

Однако директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев не ждет драматического развития событий.