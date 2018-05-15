Бразилия призвала Израиль соблюдать международное право в секторе Газа 

Министерство иностранных дел Бразилии около полуночи 14 мая распространило заявление от имени бразильского правительства в отношении развернувшихся столкновений в секторе Газа.
"Бразилия с большой озабоченностью наблюдает за повышением уровня насилия в секторе Газа, которое привело к десяткам смертей и тысячам раненых в течение последних недель, а сегодня — к гибели более чем 50-ти палестинцев. Выражая соболезнования семьям погибших и желая полного выздоровления раненым, бразильское правительство призывает стороны к сдержанности и настойчиво просит Израиль в полной мере уважать международное право и международное гуманитарное право", — говорится в заявлении.
Там же отмечается, что правительство Бразилии выступает за переговорный процесс, который гарантирует создание двух государств, сожительствующих друг с другом в мире, в рамках признанных международным сообществом границ, с гарантиями доступа к святым местам всем трем религиям, в соответствии с резолюциями Совета безопасности и Генассамблеи ООН и в особенности резолюции 478 (1980 года).
Немногим ранее аналогичный призыв через свой аккаунт в Twitter выразил и президент страны Мишел Темер. «Глубоко сожалею об ужасных вспышках насилия на границе Израиля и Палестины. (Выражаю) нашу солидарность раненым и семьям погибших. Бразилия обращается с призывом к сдержанности, к миру», — написал Темер.