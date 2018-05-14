Египет раскритиковал решение США по Иерусалиму

Одностороннее решение США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим противоречит международным резолюциям, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.
"Считаем, что это одностороннее решение США противоречит международным резолюциями и выходит за рамки согласованных договоренностей между Палестинской администрацией и Израилем касательно мирного процесса и принципов, которые должны быть предметом обсуждения между двумя сторонами", — заявил Шукри по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.