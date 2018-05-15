Во Франции прокомментировали ситуацию в секторе Газа

В МИД Франции прокомментировали ситуацию в секторе Газа

"Вчера в секторе Газа погибло около 60 палестинских протестующих, среди них — несовершеннолетние, 2700 получили ранения, в том числе огнестрельные. Это один из самых смертоносных дней в секторе Газа с давних пор", — напомнил министр.

Он отметил, что "Франция самым серьезным образом обсуждает эти события".

"Мы напоминаем израильским властям о их долге защищать мирных жителей. Президент республики (Эммануэль Макрон) сегодня это еще раз скажет в разговоре с (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху. Мы привержены безопасности Израиля, но она не может быть оправдана таким уровнем насилия", — заявил министр.

Ле Дриан подчеркнул, что "палестинцы также имеют право на мир и безопасность".

"Право палестинцев на мирные манифестации — это фундаментальное право", — добавил он.