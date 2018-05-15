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Во Франции прокомментировали ситуацию в секторе Газа
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В МИД Франции прокомментировали ситуацию в секторе Газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уровень насилия в секторе Газа нельзя оправдать безопасностью Израиля, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) страны.
"Вчера в секторе Газа погибло около 60 палестинских протестующих, среди них — несовершеннолетние, 2700 получили ранения, в том числе огнестрельные. Это один из самых смертоносных дней в секторе Газа с давних пор", — напомнил министр.
Он отметил, что "Франция самым серьезным образом обсуждает эти события".
"Мы напоминаем израильским властям о их долге защищать мирных жителей. Президент республики (Эммануэль Макрон) сегодня это еще раз скажет в разговоре с (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху. Мы привержены безопасности Израиля, но она не может быть оправдана таким уровнем насилия", — заявил министр.
Ле Дриан подчеркнул, что "палестинцы также имеют право на мир и безопасность".
"Право палестинцев на мирные манифестации — это фундаментальное право", — добавил он.
Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 61. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
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