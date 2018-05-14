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Чехия откроет в Иерусалиме почетное консульство
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Чехия откроет в Иерусалиме почетное консульство 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чехия до конца мая откроет в Иерусалиме почетное консульство, а позднее в 2018 году — Чешский дом, предназначенный для торгово-экономических и культурных акций, сообщил в понедельник чешский премьер Андрей Бабиш в своем микроблоге в Twitter.
Бабиш сообщил, что поздравил своего израильского коллегу Биньямина Нетаньяху с 70-летием образования Израиля.
"Поздравляю вас в связи с 70-летием независимости Израиля! Доставляет удовольствие видеть, как быстро его граждане создали от самых основ успешное и демократическое общество. Я горд тем, какую важную роль при зарождении Государства Израиль сыграла Чехословакия", — написал он.
"Я рад, что Чешская Республика откроет почетное консульство в Иерусалиме до конца мая. Я также буду рад, если нам удастся до конца нынешнего года открыть в Иерусалиме Чешский дом, предназначенный для чешско-израильского культурного, торгово-экономического и межчеловеческого обмена", — добавил Бабиш.
Он пригласил израильского коллегу с официальным визитом в Чехию, а также отметил, что после формирования нового кабмина Прага будет готова договориться о деталях межправительственных консультаций, которые должны состояться в чешской столице.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
Представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон сообщил РИА Новости, что еще как минимум три страны, помимо США, Гватемалы и Парагвая, намерены перенести посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
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