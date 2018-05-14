Россия негативно относится к событиям в Израиле

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Россия негативно оценивает решение США открыть посольство в Иерусалиме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, комментируя открытие посольства США в Иерусалиме, заявил, что Москва негативно оценивает это решение Вашингтона.
"Что касается вопроса об открытии посольства США в Иерусалиме, мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению", — сказал Лавров в понедельник в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта, в том числе в формате "2+2".
И.о.министра иностранных дел РФ добавил, что "об этом говорил и президент (РФ) Владимир Путин".
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