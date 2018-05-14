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Иран назвал днём великого позора события в Израиле
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Глава МИД Ирана назвал днём великого позора события в Израиле и секторе Газа 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал днём великого позора открытие посольства США в Иерусалиме, а также гибель палестинцев во время протестов в секторе Газа.
«Израильский режим хладнокровно убивает бессчетное количество палестинцев, которые протестуют в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом. Тем временем, Трамп (президент США Дональд — RT) празднует переезд незаконного посольства, а его арабские пособники пытаются отвлечь внимание. День великого позора», — написал Зариф в Twitter.
По последним данным, в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погиб 41 палестинец.
Ранее Трамп назвал великим днём для Израиля перенос посольства США в Иерусалим.
RT на русском: последние новости
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