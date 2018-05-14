Иран назвал днём великого позора события в Израиле

Глава МИД Ирана назвал днём великого позора события в Израиле и секторе Газа

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал днём великого позора открытие посольства США Иерусалиме , а также гибель палестинцев во время протестов в секторе Газа.

«Израильский режим хладнокровно убивает бессчетное количество палестинцев, которые протестуют в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом. Тем временем, Трамп (президент США Дональд — RT) празднует переезд незаконного посольства, а его арабские пособники пытаются отвлечь внимание. День великого позора», — написал Зариф в Twitter.

По последним данным, в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погиб 41 палестинец.