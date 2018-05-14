Турция осудила перенос посольства США в Израиле 

Турция выступила с осуждением переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД республики.
"Мы решительно осуждаем перенос находившегося в Тель-Авиве посольства США в Иерусалим, который был осуществлен в нарушении международного права и всех решений ООН, — говорится в коммюнике. — Мы отмечаем, что этот шаг, который игнорирует права палестинского народа, не оказывает содействия в вопросах установления мира, безопасности и стабильности в регионе".
Церемония открытия нового посольства Соединенных Штатов в Израиле началась ранее сегодня в Иерусалиме под звучание американского гимна. На нее прибыла представительная делегация США во главе с заместителем госсекретаря Джоном Салливаном и министром финансов Стивеном Мнучином.