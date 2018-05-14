Турция осудила перенос посольства США в Израиле 

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Лавров: РФ негативно относится к открытию посольства США в Иерусалиме

Глава МИД Египта: открытие посольства США в Иерусалиме противоречит международному праву

Иванка Трамп и Стив Мнучин открыли табличку на посольстве США в Иерусалиме