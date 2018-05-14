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В Иерусалиме заложили сквер имени Трампа
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В Иерусалиме заложили сквер имени Трампа 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Сквер имени президента США Дональда Трампа заложен на территории готовящегося к открытию в понедельник посольства США в Иерусалиме, передаёт корреспондент РИА Новости.
Небольшой сквер с деревьями и цветами площадью не более десяти квадратных метров расположен перед зданием генконсульства США в районе Тальпийот. В центре сквера расположен декоративный объект — яблоко, украшенное мозаикой. Находящиеся на территории охранники разъяснить значение этого объекта не смогли.
Также в сквере установлен камень с надписью "Площадь (сквер) США имени Дональда Трампа" на иврите, английском и арабском языках. "Сквер заложен во время президентского срока Дональда Трампа, чтобы увековечить открытие посольства США в Иерусалиме", — гласит ещё одна надпись на камне на английском языке и иврите, снабженная датой по иудейскому и григорианскому календарям (5778 год / 2018 год). На арабский язык данная надпись не переведена.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме, где состоялась церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
В понедельник состоится церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, загодя вызвавшая критику западных и арабских стран. Как ожидается, церемония будет скорее формальной и ограничится сменой вывески на здании.
Вокруг территории будущего посольства собралось много журналистов западных СМИ, пытающихся найти удачный кадр или выяснить полезную информацию раньше коллег. Охрана здания усилена, присутствуют и военные.
По району вокруг генконсульства США курсируют автобусы с наклейками "Трамп — друг Сиона" и лозунгом "Трамп: сделай Израиль великим" по аналогии с предвыборным слоганом Трампа "Сделаем Америку вновь великой".
Мэрия Иерусалима сообщала 8 мая о решении мэра Нира Барката назвать площадь рядом с будущим посольством США в честь Трампа. Отмечалось, что сквер будет торжественно открыт в течение следующих нескольких месяцев в присутствии представителей властей США после переезда посольства в Иерусалим.
Ранее мэр Иерусалима установил первый в городе дорожный указатель с надписью "Посольство США".
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