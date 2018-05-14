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Турция развернула наблюдательный пункт в Идлибе
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Турция развернула одиннадцатый наблюдательный пункт в Идлибе 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © AFP 2018 / Omar haj kadour
Турецкая армия развернула в сирийском Идлибе 11-й наблюдательный пункт для контроля над соблюдением перемирия в зоне деэскалации, сообщил в понедельник генштаб Турции.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 10 наблюдательных пунктов турецкой армии в Идлибе уже действуют, оставшиеся два, предусмотренные заключенными в Астане соглашениями, будут созданы в течение ближайшей недели.
"Сооружен 11-й наблюдательный пункт в Идлибе", — говорится в сообщении турецкого генштаба в Twitter.
На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна — в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией. Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.
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