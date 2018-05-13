Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Бельгию

"Для участия в третьей Международной министерской конференции, посвященной жертвам религиозного и этнического насилия на Ближнем Востоке, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Бельгию с рабочим визитом", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве уточнили, что в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч, а также выступление Мамедъярова на конференции.