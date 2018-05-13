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Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Бельгию
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Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Бельгию 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 13 мая — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Бельгию для участия в международной министерской конференции, посвященной жертвам религиозного и этнического насилия на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства.
"Для участия в третьей Международной министерской конференции, посвященной жертвам религиозного и этнического насилия на Ближнем Востоке, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Бельгию с рабочим визитом", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В ведомстве уточнили, что в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч, а также выступление Мамедъярова на конференции.
Цель конференции — созвать встречу глав МИД стран Ближнего Востока, а также других заинтересованных стран, объединенных в коалицию против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
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