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В Афганистане боевики напали на военных
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В Афганистане боевики напали на военных, восемь человек погибли 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Shah Marai
По меньшей мере восемь военных погибли в столкновениях с боевиками радикального движения "Талибан"* в афганской провинции Кундуз, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление полиции.
По сообщению телеканала, столкновения произошли в районе Дашти-Арчи после того, как его атаковали десятки боевиков "Талибана"*.
"Восемь солдат и шесть членов подразделения "Талибан"* Red Unit были убиты, еще четыре талиба ранены", — приводит телеканал отрывок из заявления полиции. Отмечается, что правительственные силы безопасности смогли отразить атаку после нескольких часов столкновений.
"Талибан"* взял на себя ответственность за атаку, отмечает телеканал.
*Террористическая организация, запрещена в России
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