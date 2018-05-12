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В Ираке завершились парламентские выборы
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В Ираке завершились парламентские выборы 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В субботу, 12 мая, в Ираке прошли выборы в Совет представителей (парламент) страны. Участки для голосования закрылись в 18:00 по местному времени (совпадает с московским). Предварительные результаты выборов будут оглашены в течение 24 часов, а окончательные — после рассмотрения всех жалоб и апелляций.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в ряде провинций, в том числе в столице страны Багдаде несколько раз давала сбои новая электронная система голосования, использовавшаяся на выборах. Однако в Высшей независимой избирательной комиссии заявили, что сбои были незначительными, проблемы быстро устранили, и на ход голосования это не повлияло.
Выборы в парламент Ирака стали первыми после объявленной в 2017 году победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Летом 2014 года она захватила около трети территории Ирака.
В ночь перед голосованием власти по соображениям безопасности закрыли сухопутную границу, аэропорты, ввели ограничения на движение транспорта по всей стране. Через несколько часов после открытия участков премьер-министр и главнокомандующий ВС Ирака Хейдар аль-Абади дал распоряжение частично отменить меры безопасности.
На места в парламенте четвертого созыва претендуют более 7 тысяч человек. Право голоса в Ираке имеют 24 с половиной миллиона граждан. За выборами следили более 900 зарубежных и 7 тысяч местных наблюдателей, а также представители 20 международных организаций.
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